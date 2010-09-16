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    Золтан Наги - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Золтан
    Фамилия Наги
    Команда Дебрецен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 октября 1985 (37 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дебрецен 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 Был в запасе Дебрецен (Дебрецен) 2:0 Сампдория (Генуя)
    01.12.2010 Был в запасе Металлист (Харьков) 2:1 Дебрецен (Дебрецен)
    04.11.2010 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 3:0 Дебрецен (Дебрецен)
    21.10.2010 1' -90' Дебрецен (Дебрецен) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    30.09.2010 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:0 Дебрецен (Дебрецен)
    16.09.2010 1' -90' Дебрецен (Дебрецен) 0:5 Металлист (Харьков)
    66'
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