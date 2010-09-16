Золтан Наги - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Золтан
|Фамилия
|Наги
|Команда
|Дебрецен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Золтан
|Фамилия
|Наги
|Команда
|Дебрецен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дебрецен
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|Был в запасе
|Дебрецен (Дебрецен)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|01.12.2010
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:1
|Дебрецен (Дебрецен)
|04.11.2010
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|Дебрецен (Дебрецен)
|21.10.2010
|1' -90'
|Дебрецен (Дебрецен)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|30.09.2010
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:0
|Дебрецен (Дебрецен)
|16.09.2010
|1' -90'
|Дебрецен (Дебрецен)
|0:5
|Металлист (Харьков)
|66'