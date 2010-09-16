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    Янник Мбенгоно - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Янник
    Фамилия Мбенгоно
    Команда Дебрецен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июня 1987 (35 лет)
    Рост 170
    Вес 63
    Статистика по турнирам
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