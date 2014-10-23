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    Гонсало Сарате - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Гонсало
    Фамилия Сарате
    Команда Тун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 августа 1984 (38 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Янг Бойз 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2015 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 3:1 Янг Бойз (Берн)
    11.12.2014 64' -90' Янг Бойз (Берн) 2:0 Спарта (Прага)
    27.11.2014 1' -80' Слован (Братислава) 1:3 Янг Бойз (Берн)
    06.11.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:0 Янг Бойз (Берн)
    23.10.2014 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 2:0 Наполи (Неаполь)
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