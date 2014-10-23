Гонсало Сарате - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Сарате
|Команда
|Тун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Сарате
|Команда
|Тун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2015
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:1
|Янг Бойз (Берн)
|11.12.2014
|64' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|2:0
|Спарта (Прага)
|27.11.2014
|1' -80'
|Слован (Братислава)
|1:3
|Янг Бойз (Берн)
|06.11.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Янг Бойз (Берн)
|23.10.2014
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|2:0
|Наполи (Неаполь)