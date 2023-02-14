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Том Клеверли
Статистика
Том Клеверли - статистика
Завершил карьеру
12 августа 1989 (37), Бэсингсток
#8 | Полузащитник
175 см | 68 кг
Англия
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Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2020/2021
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Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уотфорд
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бернли
1 : 1
14.02.2023
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уотфорд
1 : 1
11.02.2023
Блэкберн
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уотфорд
1 : 0
12.08.2022
Бернли
1' - 46'
45'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Вест Бромвич
1 : 1
08.08.2022
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Уотфорд
1 : 0
01.08.2022
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
45'
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