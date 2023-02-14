Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Уотфорд
Бернли - Уотфорд: обзор матча 14 февраля 2023
Бернли
14.02.2023, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
90+5'
М. Обафеми
32'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Уотфорд
ГОЛ! 1:1!
М. Обафеми
90'
+5
Желтая карточка
М. Обафеми
90'
+2
87'
Замена
К. Кабаселе
️️️️
Ж. Педро
Замена
М. Обафеми
️️️️
К. Робертс
86'
85'
Желтая карточка
Ж. Педро
76'
Замена
И. Луза
️️️️
И. Коне
71'
Желтая карточка
Р. Портеус
Замена
С. Твайн
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
71'
Замена
Л. Фостер
️️️️
Э. Барнс
71'
69'
Замена
М. Мартинс
️️️️
К. Дэвис
69'
Замена
Э. Араужо
️️️️
К. Сема
Желтая карточка
Э. Барнс
58'
Замена
Б. Пикок-Фаррел
️️️️
А. Мурич
46'
Замена
А. Аль-Дахил
️️️️
Л. Байер
40'
36'
Желтая карточка
А. Камара
32'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Педро
Пас отдал
К. Сема
Желтая карточка
К. Робертс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
9
Лайл Фостер
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
26
Имран Луза
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
4-3-2-1
49
Мурич
22
Матсен
18
Экдаль
5
Байер
14
Робертс
24
Каллен
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
21
Зарури
23
Телла
35
Барнс
4-3-1-2
26
Бахман
2
Гаспар
5
Портеус
29
Худт
11
Камара
8
Коне
8
Чодури
8
Клеверли
7
Сарр
9
Дэвис
9
Педро
49
Мурич
1
Пикок-Фаррел
1
Пикок-Фаррел
49
Мурич
5
Байер
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
5
Байер
7
Гудмундссон
10
Твайн
10
Твайн
7
Гудмундссон
35
Барнс
9
Фостер
9
Фостер
35
Барнс
14
Робертс
21
Обафеми
21
Обафеми
14
Робертс
9
Педро
27
Кабаселе
27
Кабаселе
9
Педро
12
Сема
12
Сема
8
Коне
26
Луза
26
Луза
8
Коне
9
Дэвис
11
Мартинс
11
Мартинс
9
Дэвис
Сема
9
Араужо
9
Араужо
Сема
Остались в запасе
Бернли
Уотфорд
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
29
Бен Хамер
ВР
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Бернли - Уотфорд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Уотфорд
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+