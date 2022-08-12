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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Бернли
Уотфорд - Бернли: обзор матча 12 августа 2022
Уотфорд
12.08.2022, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
45+2'
Т. Клеверли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Бернли
90'
+1
Замена
Л. Макнелли
️️️️
Д. Каллен
Желтая карточка
Я. Асприлья
88'
85'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
Замена
К. Кабаселе
️️️️
Х. Чодури
82'
Красная карточка
А. Камара
81'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Ж. Педро
79'
75'
Замена
Витиньо
️️️️
С. Бастьен
Замена
В. Байо
️️️️
И. Сарр
64'
62'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Барнс
62'
Замена
Н. Телла
️️️️
М. Бенсон
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Т. Клеверли
46'
46'
Замена
Д. Корк
️️️️
Д. Костеллоу
ГОЛ! 1:0!
Т. Клеверли
Пас отдал
К. Сема
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Бахман
11
Камара
20
Кэткарт
22
Сьерральта
2
Гаспар
39
Кайембе
12
Сема
8
Чодури
8
Клеверли
7
Сарр
9
Педро
4-3-2-1
49
Мурич
14
Робертс
22
Матсен
4
Харвуд-Беллис
18
Тэйлор
8
Браунхилл
22
Бастьен
24
Каллен
14
Бенсон
11
Костеллоу
35
Барнс
8
Чодури
27
Кабаселе
27
Кабаселе
8
Чодури
8
Клеверли
32
Гослинг
32
Гослинг
8
Клеверли
9
Педро
22
Асприлья
22
Асприлья
9
Педро
7
Сарр
15
Байо
15
Байо
7
Сарр
24
Каллен
15
Макнелли
15
Макнелли
24
Каллен
22
Бастьен
2
Витиньо
2
Витиньо
22
Бастьен
11
Костеллоу
4
Корк
4
Корк
11
Костеллоу
14
Бенсон
23
Телла
23
Телла
14
Бенсон
35
Барнс
16
Родригес
16
Родригес
35
Барнс
Остались в запасе
Уотфорд
Бернли
29
Бен Хамер
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Уотфорд - Бернли
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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