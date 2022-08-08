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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Уотфорд
Вест Бромвич - Уотфорд: обзор матча 08 августа 2022
Вест Бромвич
08.08.2022, понедельник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
45+2'
К. Грант
12'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Уотфорд
90'
+5
Замена
Д. Гослинг
️️️️
И. Сарр
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Ферлонг
90'
+1
Замена
А. Рич
️️️️
Г. Диангана
88'
83'
Замена
Р. Манай
️️️️
Э. Деннис
83'
Замена
У. Троост-Эконг
️️️️
Ф. Сьерральта
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Д. Ливермор
78'
77'
Замена
М. Гаспар
️️️️
А. Камара
73'
Пенальти не реализован!
И. Сарр
Желтая карточка
Д. Ферлонг
69'
ГОЛ! 1:1!
К. Грант
Пас отдал
Г. Диангана
45'
+2
Желтая карточка
Д. Моламби
45'
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Сарр
Пас отдал
К. Кэткарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
7
Рей Манай
ЦФ
4-1-4-1
27
Баттон
22
Таунсенд
26
О'Ши
6
Аджайи
2
Ферлонг
8
Ливермор
8
Моламби
8
Свифт
19
Диангана
17
Уоллес
9
Грант
4-1-2-1-2
26
Бахман
22
Сьерральта
20
Кэткарт
27
Кабаселе
11
Камара
39
Кайембе
8
Клеверли
12
Сема
7
Сарр
9
Педро
17
Деннис
19
Диангана
3
Рич
3
Рич
19
Диангана
8
Ливермор
5
Йокушлу
5
Йокушлу
8
Ливермор
2
Ферлонг
25
Филлипс
25
Филлипс
2
Ферлонг
22
Сьерральта
5
Троост-Эконг
5
Троост-Эконг
22
Сьерральта
11
Камара
2
Гаспар
2
Гаспар
11
Камара
7
Сарр
32
Гослинг
32
Гослинг
7
Сарр
17
Деннис
7
Манай
7
Манай
17
Деннис
Остались в запасе
Вест Бромвич
Уотфорд
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
29
Бен Хамер
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вест Бромвич - Уотфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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