Ванче Шиков - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Ванче
|Фамилия
|Шиков
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кавадарци
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|194
|Вес
|88
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Ванче
|Фамилия
|Шиков
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кавадарци
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|194
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2017
|1' -90'
|Северная Македония
|1:2
|Испания
|24.03.2017
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:3
|Северная Македония
|12.11.2016
|Был в запасе
|Испания
|4:0
|Северная Македония
|09.10.2016
|1' -90'
|Северная Македония
|2:3
|Италия
|06.10.2016
|1' -51'
|Северная Македония
|1:2
|Израиль
|06.09.2016
|1' -90'
|Албания
|2:1
|Северная Македония