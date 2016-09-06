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    Ванче Шиков - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Ванче
    Фамилия Шиков
    Команда Аустрия
    Состав Основной
    Родной город Кавадарци
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 июля 1985 (37 лет)
    Рост 194
    Вес 88
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.06.2017 1' -90' Северная Македония 1:2 Испания
    24.03.2017 1' -90' Лихтенштейн 0:3 Северная Македония
    12.11.2016 Был в запасе Испания 4:0 Северная Македония
    09.10.2016 1' -90' Северная Македония 2:3 Италия
    06.10.2016 1' -51' Северная Македония 1:2 Израиль
    06.09.2016 1' -90' Албания 2:1 Северная Македония
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