Маноло Хименес - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Маноло
|Фамилия
|Хименес
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 августа 1976 (46 лет)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Имя
|Маноло
|Фамилия
|Хименес
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 августа 1976 (46 лет)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андорра
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.06.2011
|1' -85'
|Словакия
|1:0
|Андорра
|26.03.2011
|1' -84'
|Андорра
|0:1
|Словакия
|56'
|12.10.2010
|51' -90'
|Армения
|4:0
|Андорра
|08.10.2010
|74' -90'
|Андорра
|0:2
|Северная Македония
|07.09.2010
|60' -90'
|Ирландия
|3:1
|Андорра
|03.09.2010
|76' -90'
|Андорра
|0:2
|Россия