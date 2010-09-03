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    Маноло Хименес - статистика

    #11 | Защитник
    Имя Маноло
    Фамилия Хименес
    Команда Санта-Колома
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 августа 1976 (46 лет)
    Рост 180
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андорра 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.06.2011 1' -85' Словакия 1:0 Андорра
    26.03.2011 1' -84' Андорра 0:1 Словакия
    56'
    12.10.2010 51' -90' Армения 4:0 Андорра
    08.10.2010 74' -90' Андорра 0:2 Северная Македония
    07.09.2010 60' -90' Ирландия 3:1 Андорра
    03.09.2010 76' -90' Андорра 0:2 Россия
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