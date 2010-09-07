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Евро-2024
Ирландия - Андорра
Ирландия - Андорра: обзор матча 07 сентября 2010
Ирландия
07.09.2010, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 2 тур
3 : 1
Завершен
Андорра
16'
К. Килбейн
40'
К. Дойл
55'
Р. Кин
44'
К. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Андорра
Замена
О. Сонеже
️️️️
М. Пужоль
Замена
Э. Кеох
️️️️
К. Дойл
Замена
С. Келли
️️️️
Д. О'Ши
Замена
Х. Андорра
️️️️
Х. Айяла
Желтая карточка
Р. Данн
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Г. Уилэн
Замена
М. Хименес
️️️️
С. Морено
Желтая карточка
С. Морено
ГОЛ! 3:1!
Р. Кин
Пас отдал
Э. МакГиди
ГОЛ! 2:1!
К. Мартинес
Пас отдал
М. Пужоль
ГОЛ! 2:0!
К. Дойл
Желтая карточка
Э. Лима
Желтая карточка
Ф. Силва
ГОЛ! 1:0!
К. Килбейн
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
4
Джон О'Ши
ЛЗ
5
Ричард Данн
ЦЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
6
Гленн Уилэн
ПЗ
7
Лиам Лоуренс
ЛП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
3
Кевин Килбейн
ЦП
21
Пол Грин
ПП
10
Робби Кин
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
6
Энтони Лима
ЛЗ
3
Марк Бернаус
ЦЗ
16
Кристиан Мартинес
ЦЗ
15
Жорди Эскура
ПЗ
18
Хосеп Айяла
ЛП
19
Себастьян Гомес
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
5
Фернандо Силва
ПП
8
Марсио Виейра
ЦФ
11
Серхи Морено
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
5
Кейт Фахи
ЛП
18
Даррон Гибсон
ЦП
22
Эндрю Кеох
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
Андорра
0
Хавьер Андорра
ВР
13
Ферран Поль
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
10
Маноло Хименес
ОП
14
Даниэль Мехиас
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
4-3-1-2
16
Гивен
4
О'Ши
5
Данн
2
Сент-Леджер
6
Уилэн
7
Лоуренс
3
Килбейн
21
Грин
7
МакГиди
13
Дойл
10
Кин
4-4-2
1
Хосеп Гомес
15
Эскура
3
Бернаус
16
Кристиан Мартинес
6
Лима
5
Силва
19
Гомес
7
Пужоль
18
Айяла
11
Морено
8
Виейра
4
О'Ши
12
Келли
12
Келли
4
О'Ши
6
Уилэн
18
Гибсон
18
Гибсон
6
Уилэн
13
Дойл
22
Кеох
22
Кеох
13
Дойл
7
Пужоль
4
Сонеже
4
Сонеже
7
Пужоль
18
Айяла
0
Андорра
0
Андорра
18
Айяла
11
Морено
10
Хименес
10
Хименес
11
Морено
Остались в запасе
Ирландия
Андорра
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Кейт Фахи
ЛП
9
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
14
Даниэль Мехиас
ЦП
13
Ферран Поль
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
19
Иван Лоренцо
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Кейт Фахи
ЛП
9
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
14
Даниэль Мехиас
ЦП
13
Ферран Поль
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
19
Иван Лоренцо
ЦП
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Ирландия - Андорра
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Информация о матче
Помощники судьи:
Михалис Сотириу
Аристидес Христу (оба - Кипр)
Резервный судья:
Стелиос Трифонос (Кипр)
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая)
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