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Расписание матчей
Евро-2024
Андорра - Словакия
Андорра - Словакия: обзор матча 26 марта 2011
Андорра
26.03.2011, суббота, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
Словакия
20'
Ф. Шебо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Словакия
Замена
К. Салата
️️️️
М. Стох
Замена
О. Сонеже
️️️️
М. Хименес
Замена
Х. Санчес Сото
️️️️
Х. Айяла
Замена
Ю. Пирошка
️️️️
Р. Виттек
Замена
М. Виейра
️️️️
С. Гомес
Желтая карточка
Я. Муха
Желтая карточка
М. Хименес
Желтая карточка
С. Морено
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шебо
Пас отдал
Р. Виттек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
16
Кристиан Мартинес
ЦЗ
3
Марк Бернаус
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
10
Маноло Хименес
ОП
3
Марк Валес
ЦП
11
Серхи Морено
АП
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Словакия
1
Ян Муха
ВР
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
18
Эрик Йендришек
ЛП
0
Филип Лукшик
ЦП
0
Томаш Кона
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Филип Шебо
ЦФ
11
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Андорра
0
Хавьер Андорра
ВР
13
Ферран Поль
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
15
Жорди Эскура
ПЗ
14
Даниэль Мехиас
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
Словакия
12
Душан Перниш
ВР
0
Мэриан Келло
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
14
Камил Копунек
ЦП
0
Юрай Пирошка
ЦФ
13
Филип Голошко
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Хосеп Гомес
16
Кристиан Мартинес
3
Бернаус
6
Лима
18
Рубио
10
Хименес
18
Айяла
3
Валес
11
Морено
19
Гомес
3-5-2
1
Муха
2
Пекарик
4
Дюрица
3
Шкртел
0
Лукшик
0
Кона
10
Стох
17
Гамшик
18
Йендришек
11
Виттек
22
Шебо
10
Хименес
4
Сонеже
4
Сонеже
10
Хименес
19
Гомес
8
Виейра
8
Виейра
19
Гомес
18
Айяла
0
Санчес Сото
0
Санчес Сото
18
Айяла
11
Виттек
0
Пирошка
0
Пирошка
11
Виттек
10
Стох
16
Салата
16
Салата
10
Стох
Остались в запасе
Андорра
Словакия
0
Хавьер Андорра
ВР
14
Даниэль Мехиас
ЦП
13
Ферран Поль
ВР
15
Жорди Эскура
ПЗ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
12
Душан Перниш
ВР
0
Мэриан Келло
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
14
Камил Копунек
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
0
Хавьер Андорра
ВР
14
Даниэль Мехиас
ЦП
13
Ферран Поль
ВР
15
Жорди Эскура
ПЗ
Остались в запасе
12
Душан Перниш
ВР
0
Мэриан Келло
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
14
Камил Копунек
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Андорра - Словакия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:55 (прямая)
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