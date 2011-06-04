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Расписание матчей
Евро-2024
Словакия - Андорра
Словакия - Андорра: обзор матча 04 июня 2011
Словакия
04.06.2011, суббота, 22:15
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 7 тур
1 : 0
Завершен
Андорра
62'
М. Кархан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Андорра
Замена
Х. Сальват
️️️️
М. Хименес
Замена
К. Салата
️️️️
М. Чех
Желтая карточка
Х. Андорра
Замена
И. Жофчак
️️️️
Ф. Голошко
Замена
С. Гомес
️️️️
Ф. Силва
ГОЛ! 1:0!
М. Кархан
Замена
С. Шестак
️️️️
Ю. Куцка
Желтая карточка
М. Валес
16'
Замена
Х. Андорра
️️️️
Х. Айяла
14'
Травма
Х. Айяла
Желтая карточка
Р. Йеж
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
0
Мэриан Келло
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
6
Мирослав Кархан
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
8
Роберт Йеж
ЛП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
22
Филип Шебо
ЛФ
11
Роберт Виттек
ЦФ
13
Филип Голошко
РФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
5
Эмили Гарсия
ЛЗ
3
Марк Бернаус
ЦЗ
6
Энтони Лима
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ПЗ
8
Марсио Виейра
ЛП
10
Маноло Хименес
(К)
ОП
5
Фернандо Силва
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
2
Кристиан Мартинес
ПП
18
Хосеп Айяла
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Словакия
12
Душан Перниш
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
0
Игор Жофчак
ЛП
18
Эрик Йендришек
ЛП
14
Камил Копунек
ЦП
0
Юрай Пирошка
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
Андорра
0
Хавьер Андорра
ВР
13
Ферран Поль
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
22
Давид Манейро
ЦЗ
0
Хоаким Сальват
ЦФ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
4-3-3
0
Келло
5
Чех
4
Дюрица
6
Кархан
15
Губочан
8
Йеж
17
Гамшик
19
Куцка
22
Шебо
11
Виттек
13
Голошко
4-1-4-1
1
Хосеп Гомес
18
Рубио
3
Бернаус
6
Лима
5
Эмили Гарсия
10
Хименес
2
Мартинес
5
Силва
3
Валес
8
Виейра
18
Айяла
5
Чех
16
Салата
16
Салата
5
Чех
13
Голошко
0
Жофчак
0
Жофчак
13
Голошко
19
Куцка
9
Шестак
9
Шестак
19
Куцка
18
Айяла
0
Андорра
0
Андорра
18
Айяла
10
Хименес
0
Сальват
0
Сальват
10
Хименес
5
Силва
19
Гомес
19
Гомес
5
Силва
Остались в запасе
Словакия
Андорра
0
Юрай Пирошка
ЦФ
12
Душан Перниш
ВР
18
Эрик Йендришек
ЛП
14
Камил Копунек
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
13
Ферран Поль
ВР
22
Давид Манейро
ЦЗ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
0
Юрай Пирошка
ЦФ
12
Душан Перниш
ВР
18
Эрик Йендришек
ЛП
14
Камил Копунек
ЦП
Остались в запасе
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
13
Ферран Поль
ВР
22
Давид Манейро
ЦЗ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Словакия - Андорра
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:10 (прямая)
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