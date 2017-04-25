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Панайотис Коне
Статистика
Панайотис Коне - статистика
Завершил карьеру
26 июля 1987 (39), Тирана
#33 | Полузащитник
184 см | 76 кг
Греция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
0 : 2
25.04.2017
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леганес
1 : 0
04.03.2017
Гранада
59' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
2 : 1
01.03.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
4 : 1
17.02.2017
Бетис
79' - 90'
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