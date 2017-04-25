Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2017/2018 Испания. Примера 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011