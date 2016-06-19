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Рольф Фелчер
Статистика
Рольф Фелчер - статистика
Завершил карьеру
6 октября 1990 (35)
#29 | Защитник
183 см | 73 кг
Венесуэла | Швейцария
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Кубок Америки 2016
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венесуэла
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина
4 : 1
19.06.2016
Венесуэла
1' - 90'
Кубок Америки, 3 тур
Мексика
1 : 1
14.06.2016
Венесуэла
1' - 90'
Кубок Америки, 2 тур
Уругвай
0 : 1
10.06.2016
Венесуэла
1' - 90'
Кубок Америки, 1 тур
Ямайка
0 : 1
06.06.2016
Венесуэла
1' - 90'
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