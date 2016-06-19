Статистика по турнирам

США. МЛС 2019 США. МЛС 2018 Испания. Сегунда 2016/2017 Кубок Америки 2016 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011