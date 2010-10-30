Марко Костантино - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Костантино
|Команда
|Модена
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 мая 1991 (31 год)
|Рост
|192
|Вес
|82
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Костантино
|Команда
|Модена
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 мая 1991 (31 год)
|Рост
|192
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2011
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|13.11.2010
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Рома (Рим)
|10.11.2010
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|07.11.2010
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Чезена (Чезена)
|30.10.2010
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:2
|Ювентус (Турин)