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    Марко Костантино - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Марко
    Фамилия Костантино
    Команда Модена
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 мая 1991 (31 год)
    Рост 192
    Вес 82
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ювентус 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2011 1' -90' Ювентус (Турин) 1:2 Удинезе (Удине)
    13.11.2010 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Рома (Рим)
    10.11.2010 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 1:1 Ювентус (Турин)
    07.11.2010 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:1 Чезена (Чезена)
    30.10.2010 Был в запасе Милан (Милан) 1:2 Ювентус (Турин)
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