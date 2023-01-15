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Нванкво Обиора
Статистика
Нванкво Обиора - статистика
Завершил карьеру
12 июля 1991 (35), Кадуна
#40 | Полузащитник
183 см | 73 кг
Нигерия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2022/2023
Кубок Африканских Наций 2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шавиш
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 16 тур
Шавиш
1 : 1
15.01.2023
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
08.01.2023
Шавиш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Шавиш
0 : 2
30.12.2022
Фамаликан
56' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Каза Пиа
1 : 2
13.11.2022
Шавиш
80' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Шавиш
1 : 1
05.09.2022
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Спортинг
0 : 2
27.08.2022
Шавиш
46' - 90'
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