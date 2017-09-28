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    Али Туран - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Али
    Фамилия Туран
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 3 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2017 1' -90' Витория Гимараеш (Гимараеш) 1:1 Коньяспор (Конья)
    77' 45'
    23.11.2017 Был в запасе Коньяспор (Конья) 1:1 Марсель (Марсель)
    02.11.2017 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 0:0 Коньяспор (Конья)
    19.10.2017 1' -90' Коньяспор (Конья) 0:2 Зальцбург (Зальцбург)
    28.09.2017 1' -90' Коньяспор (Конья) 2:1 Витория Гимараеш (Гимараеш)
    68'
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