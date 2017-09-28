Али Туран - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Али
|Фамилия
|Туран
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Али
|Фамилия
|Туран
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|3
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|1' -90'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|77' 45'
|23.11.2017
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|1:1
|Марсель (Марсель)
|02.11.2017
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Коньяспор (Конья)
|19.10.2017
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|28.09.2017
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:1
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|68'