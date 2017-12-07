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Лига Европы 2026/2027
Витория Гимараеш - Коньяспор
Витория Гимараеш - Коньяспор: обзор матча 07 декабря 2017
Витория Гимараеш
07.12.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 6 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
77'
А. Туран (АГ)
15'
М. Бурабиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Коньяспор
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Туран
77'
73'
Желтая карточка
Н. Скубич
70'
Желтая карточка
В. Мок
Желтая карточка
П. Уртадо
63'
57'
Желтая карточка
В. Бора
45'
+2
Желтая карточка
А. Туран
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Бурабиа
Желтая карточка
Г. Селис
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
5
Жубал
ЦЗ
11
Гильермо Селис
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
89
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
7
Малик Эвуна
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Витория Гимараеш
56
Мигель Силва
ВР
5
Рафаэль Миранда
ЦП
6
Морену
ЦП
2
Жоау Аурелиу
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
70
Фабиу Старжеон
ЦФ
Коньяспор
30
Патрик Карльгрен
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
5
Петар Филипович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
45
Патрик Эзе
ЦФ
1-1-4
5
Жубал
11
Селис
16
Уртадо
89
Энрике
11
Рафинья
10
Элдон
3-2-4-1
1
Киринтили
5
Ай
8
Камдали
87
Озторун
42
Саинер
4
Туран
19
Мок
10
Бурабиа
20
Бора
53
Арас
7
Эвуна
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Коньяспор
56
Мигель Силва
ВР
5
Рафаэль Миранда
ЦП
6
Морену
ЦП
2
Жоау Аурелиу
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
70
Фабиу Старжеон
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
7
Морике Фофана
ЛВ
30
Патрик Карльгрен
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
45
Патрик Эзе
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
56
Мигель Силва
ВР
5
Рафаэль Миранда
ЦП
6
Морену
ЦП
2
Жоау Аурелиу
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
70
Фабиу Старжеон
ЦФ
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
30
Патрик Карльгрен
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
45
Патрик Эзе
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Витория Гимараеш - Коньяспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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