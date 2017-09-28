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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Коньяспор - Витория Гимараеш
Коньяспор - Витория Гимараеш: обзор матча 28 сентября 2017
Коньяспор
28.09.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
2 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
24'
М. Арас
48'
Д. Милошевич
74'
П. Уртадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Витория Гимараеш
Замена
В. Финдикли
️️️️
Д. Милошевич
90'
+1
Замена
М. Эвуна
️️️️
П. Эзе
80'
76'
Желтая карточка
Г. Селис
Замена
В. Бора
️️️️
М. Арас
75'
74'
ГОЛ! 2:1!
П. Уртадо
Пас отдал
Элдон
72'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
О. Эступиньян
Желтая карточка
А. Туран
68'
61'
Желтая карточка
Жубал
Желтая карточка
П. Эзе
61'
ГОЛ! 2:0!
Д. Милошевич
Пас отдал
Н. Скубич
48'
46'
Замена
Ф. Рамуш
️️️️
Педрао
46'
Замена
Морену
️️️️
А. Вакасо
ГОЛ! 1:0!
М. Арас
Пас отдал
П. Эзе
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
45
Патрик Эзе
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Витория Гимараеш
33
Конан
ЛЗ
2
Педрао
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
2
Жоау Аурелиу
ЦП
25
Альхассан Вакасо
ЦП
11
Гильермо Селис
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
89
Энрике
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Коньяспор
30
Патрик Карльгрен
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
7
Малик Эвуна
ЦФ
Витория Гимараеш
36
Мигель Оливейра
ВР
7
Франсишку Рамуш
ЦП
5
Рафаэль Миранда
ЦП
6
Морену
ЦП
91
Давид Тейшейра
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
21
Себастьян Ринкон
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Киринтили
4
Туран
89
Скубич
42
Саинер
16
Йонссон
27
Милошевич
53
Арас
10
Бурабиа
5
Филипович
7
Фофана
45
Эзе
3-3-5
2
Педрао
5
Жубал
33
Конан
2
Аурелиу
25
Вакасо
11
Селис
16
Уртадо
11
Рафинья
10
Элдон
19
Эступиньян
89
Энрике
27
Милошевич
2
Финдикли
2
Финдикли
27
Милошевич
53
Арас
20
Бора
20
Бора
53
Арас
45
Эзе
7
Эвуна
7
Эвуна
45
Эзе
2
Педрао
7
Рамуш
7
Рамуш
2
Педрао
25
Вакасо
6
Морену
6
Морену
25
Вакасо
19
Эступиньян
7
Феррейра
7
Феррейра
19
Эступиньян
Остались в запасе
Коньяспор
Витория Гимараеш
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
36
Мигель Оливейра
ВР
5
Рафаэль Миранда
ЦП
91
Давид Тейшейра
ЦФ
21
Себастьян Ринкон
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Остались в запасе
36
Мигель Оливейра
ВР
5
Рафаэль Миранда
ЦП
91
Давид Тейшейра
ЦФ
21
Себастьян Ринкон
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Коньяспор - Витория Гимараеш
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Конья
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