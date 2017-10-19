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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Коньяспор - Зальцбург
Коньяспор - Зальцбург: обзор матча 19 октября 2017
Коньяспор
19.10.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
0 : 2
Завершен
Зальцбург
5'
Ф. Гульбрандсен
80'
М. Даббур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Зальцбург
80'
ГОЛ! 0:2!
М. Даббур
Пас отдал
Т. Минамино
56'
Желтая карточка
С. Ляйнер
Желтая карточка
Й. Йонссон
53'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гульбрандсен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
45
Патрик Эзе
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Коньяспор
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
7
Такуми Минамино
ЛВ
90
Марк Жатковски
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
4-1-3-1-1
1
Киринтили
4
Туран
89
Скубич
42
Саинер
87
Озторун
16
Йонссон
5
Филипович
10
Бурабиа
27
Милошевич
7
Фофана
45
Эзе
4-1-2-1-2
33
Вальке
22
Ляйнер
15
Чалета-Цар
28
Миранда
17
Ульмер
18
Самассеку
23
Бериша
21
Айдара
17
Вольф
9
Даббур
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Коньяспор
Зальцбург
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
90
Марк Жатковски
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
90
Марк Жатковски
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Коньяспор - Зальцбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Конья
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