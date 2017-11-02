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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Коньяспор
Зальцбург - Коньяспор: обзор матча 02 ноября 2017
Зальцбург
02.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 4 тур
0 : 0
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Коньяспор
77'
Желтая карточка
А. Камдали
29'
Желтая карточка
Й. Йонссон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
7
Малик Эвуна
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
7
Такуми Минамино
ЛВ
90
Марк Жатковски
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
Коньяспор
30
Патрик Карльгрен
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
5
Петар Филипович
ЦП
4-1-2-1-2
23
Станкович
17
Ульмер
28
Миранда
15
Чалета-Цар
22
Ляйнер
18
Самассеку
21
Айдара
23
Бериша
17
Вольф
9
Даббур
8
Гульбрандсен
4-1-4-1
1
Киринтили
87
Озторун
42
Саинер
5
Ай
89
Скубич
16
Йонссон
53
Арас
19
Мок
27
Милошевич
10
Бурабиа
7
Эвуна
Остались в запасе
Зальцбург
Коньяспор
33
Александр Вальке
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
90
Марк Жатковски
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Такуми Минамино
ЛВ
7
Морике Фофана
ЛВ
30
Патрик Карльгрен
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
90
Марк Жатковски
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
30
Патрик Карльгрен
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Зальцбург - Коньяспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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