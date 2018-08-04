Алекс Баптисте - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Баптисте
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1986 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Баптисте
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1986 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.10.2018
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|29.09.2018
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|19.09.2018
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.09.2018
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|21.08.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|7:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|11.08.2018
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|04.08.2018
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)