Ричард Сума - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Сума
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Сума
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:3
|Аполлон (Лимассол)
|29.11.2018
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|2:0
|Лацио (Рим)
|25.10.2018
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Аполлон (Лимассол)
|04.10.2018
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|2:2
|Марсель (Марсель)
|20.09.2018
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Аполлон (Лимассол)