Николас Паллуа - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Паллуа
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Вес
|82
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Паллуа
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Вес
|82
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 70'
|ПСЖ
|4:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 26 тур
|23.02.2023
|1' - 18'
|Нант
|0:3
|Ювентус
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|18'
|16.02.2023
|1' - 82'
|Ювентус
|1:1
|Нант
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|Был в запасе
|Нант
|1:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нант
|6
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -18'
|Нант (Нант)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|18'
|16.02.2023
|1' -82'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Нант (Нант)
|03.11.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:2
|Нант (Нант)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|06.10.2022
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:0
|Нант (Нант)
|15.09.2022
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|3:0
|Нант (Нант)
|08.09.2022
|1' -90'
|Нант (Нант)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|85'