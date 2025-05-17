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Франция. Лига 2
Команды
Реймс
Николас Паллуа
Статистика
€ 250 тыс
Николас Паллуа - статистика
Реймс
19 сентября 1987 (39)
#5 | Защитник
190 см | 82 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
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Франция. Лига 1 2014/2015
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
25
0
2
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
3 : 0
17.05.2025
Монпелье
1' - 72'
57'
Франция. Лига 1, 33 тур
Осер
1 : 1
10.05.2025
Нант
1' - 84'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нант
0 : 1
04.05.2025
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
0 : 0
27.04.2025
Тулуза
1' - 66'
Франция. Лига 1, 29 тур
Нант
1 : 1
22.04.2025
ПСЖ
1' - 73'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ренн
2 : 1
18.04.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
1 : 2
04.04.2025
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Гавр
3 : 2
30.03.2025
Нант
1' - 90'
23'
90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1 : 0
15.03.2025
Лилль
77' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
0 : 1
09.03.2025
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
2 : 0
02.03.2025
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Нант
3 : 1
23.02.2025
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
7 : 1
15.02.2025
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1 : 2
02.02.2025
Нант
1' - 90'
89'
Франция. Лига 1, 19 тур
Нант
1 : 1
26.01.2025
Лион
1' - 90'
41'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1 : 1
19.01.2025
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Нант
2 : 2
10.01.2025
Монако
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 1
04.01.2025
Нант
90' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
4 : 1
15.12.2024
Нант
1' - 90'
58'
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1 : 0
08.12.2024
Ренн
1' - 90'
89'
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
1 : 1
30.11.2024
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
3 : 2
09.11.2024
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
1 : 2
03.11.2024
Марсель
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
3 : 1
27.10.2024
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
1 : 1
20.10.2024
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 0
06.10.2024
Нант
1' - 90'
54'
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
2 : 2
29.09.2024
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
1' - 90'
87'
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
1' - 90'
12'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
25.08.2024
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
0 : 0
18.08.2024
Нант
90' - 90'
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