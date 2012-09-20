Барт Буйссе - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Барт
|Фамилия
|Буйссе
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирнем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Барт
|Фамилия
|Буйссе
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирнем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2012
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Бордо (Бордо)
|08.11.2012
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|25.10.2012
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Брюгге (Брюгге)
|04.10.2012
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Маритиму (Фуншал)
|20.09.2012
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|4:0
|Брюгге (Брюгге)