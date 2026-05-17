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Франция. Лига 2
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Метц
Бенджамин Стамбули
Статистика
€ 250 тыс
Бенджамин Стамбули - статистика
Метц
13 августа 1990 (36)
#21 | Полузащитник
180 см | 71 кг
Франция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
18
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
0 : 0
17.05.2026
Метц
1' - 65'
Франция. Лига 1, 33 тур
Метц
0 : 4
10.05.2026
Лорьян
65' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
1 : 2
02.05.2026
Монако
1' - 73'
Франция. Лига 1, 31 тур
Гавр
4 : 4
26.04.2026
Метц
46' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 3
19.04.2026
Париж
75' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3 : 1
10.04.2026
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
0 : 0
06.02.2026
Лилль
1' - 70'
69'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
1 : 0
01.02.2026
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
2 : 5
25.01.2026
Лион
62' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
2 : 1
18.01.2026
Метц
90' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
1 : 1
04.01.2026
Метц
85' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
2 : 3
13.12.2025
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Осер
3 : 1
07.12.2025
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
0 : 1
28.11.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Брест
3 : 2
23.11.2025
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
2 : 1
09.11.2025
Ницца
90' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
0 : 2
02.11.2025
Метц
90' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
6 : 1
26.10.2025
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
4 : 0
19.10.2025
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
5 : 2
21.09.2025
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
1 : 1
14.09.2025
Анжер
1' - 85'
Франция. Лига 1, 3 тур
Париж
3 : 2
31.08.2025
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
3 : 0
23.08.2025
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
0 : 1
17.08.2025
Страсбур
1' - 90'
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