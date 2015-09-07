Никита Годенов - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Никита
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Годенов
|Команда
|Астрахань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Имя
|Никита
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Годенов
|Команда
|Астрахань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|180
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астрахань
|8
|-6
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:1
|Афипс (Афипский)
|86'
|01.11.2015
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|3:1
|Астрахань (Астрахань)
|25.10.2015
|1' -44'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Астрахань (Астрахань)
|18.10.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|4:1
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|11.10.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:1
|Астрахань (Астрахань)
|68'
|05.10.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:0
|Динамо (Ставрополь)
|28.09.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|0:3
|Астрахань (Астрахань)
|18.09.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:3
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|13.09.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Астрахань (Астрахань)
|0:1
|Дружба (Майкоп)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Астрахань (Астрахань)