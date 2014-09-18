Мбай Лей - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Мбай
|Фамилия
|Лей
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биркелайн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Мбай
|Фамилия
|Лей
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биркелайн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локерен
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Локерен (Локерен)
|16'
|27.11.2014
|74' -90'
|Локерен (Локерен)
|1:0
|Легия (Варшава)
|06.11.2014
|1' -90'
|Локерен (Локерен)
|1:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|23.10.2014
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:0
|Локерен (Локерен)
|02.10.2014
|1' -71'
|Локерен (Локерен)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|18.09.2014
|1' -73'
|Легия (Варшава)
|1:0
|Локерен (Локерен)