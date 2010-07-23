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    Артем Бутенин - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Бутенин
    Команда Полтава
    Состав Основной
    Родной город Киев
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 октября 1989 (33 года)
    Рост 187
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волынь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2010 Был в запасе Металлист (Харьков) 3:1 Волынь (Луцк)
    15.08.2010 Был в запасе Арсенал (Киев) 1:1 Волынь (Луцк)
    07.08.2010 Был в запасе Волынь (Луцк) 0:1 Заря (Луганск)
    31.07.2010 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:1 Волынь (Луцк)
    23.07.2010 46' -90' Волынь (Луцк) 0:0 Кривбасс (Кривой Рог)
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