Артем Бутенин - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Бутенин
|Команда
|Полтава
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1989 (33 года)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Имя
|Артем
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Бутенин
|Команда
|Полтава
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1989 (33 года)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волынь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.10.2010
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Волынь (Луцк)
|15.08.2010
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Волынь (Луцк)
|07.08.2010
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:1
|Заря (Луганск)
|31.07.2010
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Волынь (Луцк)
|23.07.2010
|46' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Кривбасс (Кривой Рог)