Марко Эстрада - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Эстрада
|Команда
|Аль-Вахда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Эстрада
|Команда
|Аль-Вахда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2012
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|21.11.2012
|1' -80'
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Монпелье (Монпелье)
|24.10.2012
|62' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|03.10.2012
|1' -68'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|45'
|18.09.2012
|1' -78'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Арсенал (Лондон)