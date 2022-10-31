Гари Медель - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Гари
|Фамилия
|Медель
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|172
|Вес
|65
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Гари
|Фамилия
|Медель
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|172
|Вес
|65
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Был в запасе
|Торино
|1:0
|Болонья
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|88' - 90'
|Болонья
|1:0
|Интер
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|80' - 90'
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|77' - 90'
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|20
|0
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|26.02.2023
|88' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Интер (Милан)
|18.02.2023
|80' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|12.02.2023
|77' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|09.01.2023
|1' -69'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|66'
|04.01.2023
|1' -65'
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|12.11.2022
|1' -77'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.11.2022
|1' -46'
|Интер (Милан)
|6:1
|Болонья (Болонья)
|35'
|06.11.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Торино (Турин)
|31.10.2022
|1' -63'
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|52'
|23.10.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|88'
|16.10.2022
|1' -71'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Болонья (Болонья)
|08.10.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|02.10.2022
|61' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|17.09.2022
|1' -79'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.09.2022
|1' -79'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|04.09.2022
|1' -84'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|7'
|01.09.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Салернитана (Салернитана)
|64'
|27.08.2022
|1' -74'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.08.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Верона (Верона)
|14.08.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)