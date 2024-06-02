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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Фламенго
Васко да Гама - Фламенго: обзор матча 02 июня 2024
Васко да Гама
02.06.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 6
Завершен
Фламенго
9'
П. Вегетти
28'
Эвертон
33'
Педро
43'
Д. Луис
51'
Д. Де Арраскаэта
73'
Б. Энрике
89'
Г. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Фламенго
89'
ГОЛ! 1:6!
Г. Барбоза
Пас отдал
Уэсли
Замена
В. Луис
️️️️
Б. Пракседес
84'
80'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Жерсон
79'
Замена
Уэсли
️️️️
Г. Варела
79'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Педро
73'
ГОЛ! 1:5!
Б. Энрике
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
Желтая карточка
З. Габриэл
71'
69'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Эвертон
Желтая карточка
П. Вегетти
59'
Замена
З. Габриэл
️️️️
Х. Луис Родригес
58'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Д. Пайет
58'
51'
ГОЛ! 1:4!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Педро
Красная карточка
Ж. Виктор
45'
+4
43'
ГОЛ! 1:3!
Д. Луис
Пас отдал
Эвертон
40'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Аллан
33'
ГОЛ! 1:2!
Педро
Пас отдал
Эвертон
28'
ГОЛ! 1:1!
Эвертон
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
ГОЛ! 1:0!
П. Вегетти
Пас отдал
П. Галдамес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
(К)
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Димитри Пайет
АП
37
Райан Витор
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жерсон
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Васко да Гама
3
Роберт Рохас
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
5
Уго Моура
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
31
Росси
ПВ
90
Клейтон
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
6
Игор Жезус
ОП
5
Эрик Пульгар
ОП
99
Лорран Перейра
АП
30
Виктор Уго
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
3-3-2-1
1
Жардим
3
Майкон
3
Лео
4
Виктор
6
Питон
4
Галдамес
2
Родригес
10
Пайет
37
Витор
19
Вегетти
4-3-1-2
1
Росси
2
Варела
4
Луис
15
Бруно
6
Винья
29
Аллан
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
18
де ла Крус
9
Педро
7
Эвертон
2
Родригес
23
Зе Габриэл
23
Зе Габриэл
2
Родригес
10
Пайет
25
Пракседес
25
Пракседес
10
Пайет
Пракседес
12
Луис
12
Луис
Пракседес
2
Варела
43
Уэсли
43
Уэсли
2
Варела
29
Аллан
5
Пульгар
5
Пульгар
29
Аллан
7
Эвертон
27
Энрике
27
Энрике
7
Эвертон
8
Жерсон
7
Араухо
7
Араухо
8
Жерсон
9
Педро
9
Барбоза
9
Барбоза
9
Педро
Остались в запасе
Васко да Гама
Фламенго
3
Роберт Рохас
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
5
Уго Моура
ОП
31
Росси
ПВ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
30
Виктор Уго
АП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
3
Роберт Рохас
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
5
Уго Моура
ОП
31
Росси
ПВ
90
Клейтон
ЦФ
Остались в запасе
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
30
Виктор Уго
АП
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Васко да Гама - Фламенго
2
1
Всего ударов по воротам
2
30
Удары в створ
2
18
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
8
Нарушения
18
6
Офсайды
1
1
Количество передач
230
650
Сейвы
12
1
Точность передач %
71
92
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
2
19
Удары из-за пределов штрафной
0
11
xG (ожидаемые голы)
0.07
4.07
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
Новости команд
Все
Васко да Гама
Фламенго
Серия A: шансы «Коритибы» и «Фламенго» на победу в матче 37-го тура
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