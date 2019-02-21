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Эмилио Исагирре
Статистика
Эмилио Исагирре - статистика
Завершил карьеру
10 мая 1986 (40)
#3 | Защитник
177 см | 71 кг
Гондурас
Статистика
Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Шотландия. Премьер-лига 2018/2019
Лига чемпионов 2016/2017
Шотландия. Плей-офф 2016/2017
Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Шотландия. Премьер-Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Лига чемпионов 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Чемпионат мира 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Селтик
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Валенсия
1 : 0
21.02.2019
Селтик
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Селтик
0 : 2
14.02.2019
Валенсия
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Селтик
1 : 2
13.12.2018
Зальцбург
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
25.10.2018
Селтик
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Зальцбург
3 : 1
04.10.2018
Селтик
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Селтик
3 : 0
30.08.2018
Судува
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Судува
1 : 1
23.08.2018
Селтик
Был в запасе
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