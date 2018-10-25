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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РБ Лейпциг - Селтик
РБ Лейпциг - Селтик: обзор матча 25 октября 2018
РБ Лейпциг
25.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Селтик
31'
М. Кунья
35'
Брума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Селтик
Желтая карточка
К. Лаймер
89'
86'
Желтая карточка
Д. Боята
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
65'
ГОЛ! 2:0!
Брума
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Кунья
Пас отдал
М. Забитцер
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Эрик Майетчак
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
4-3-1-2
38
Мвого
4
Сараччи
2
Упамекано
4
Орбан
16
Клостерманн
44
Кампль
27
Лаймер
20
Забитцер
77
Брума
97
Огустен
10
Кунья
4-4-1-1
1
Гордон
2
Гамбоа
55
Шимунович
28
Боята
63
Тирни
90
Морган
8
Куасси
42
МакГрегор
10
Нтчам
10
Кристи
29
Эдуард
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Селтик
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Эрик Майетчак
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Эрик Майетчак
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча РБ Лейпциг - Селтик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
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