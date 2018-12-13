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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Зальцбург
Селтик - Зальцбург: обзор матча 13 декабря 2018
Селтик
13.12.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
1 : 2
Завершен
Зальцбург
90+5'
О. Нтчам
67'
М. Даббур
78'
Ф. Гульбрандсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Зальцбург
ГОЛ! 1:2!
О. Нтчам
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Бенкович
88'
87'
Желтая карточка
А. Рамальо
78'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Гульбрандсен
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Даббур
Пас отдал
С. Ляйнер
19'
Желтая карточка
Ж. Онгуене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
4-2-3-1
1
Гордон
63
Тирни
55
Шимунович
32
Бенкович
23
Лустиг
42
МакГрегор
7
Синклейр
7
Рогич
10
Кристи
49
Форрест
29
Эдуард
4-1-2-2-1
33
Вальке
22
Ляйнер
68
Онгуене
5
Рамальо
17
Ульмер
18
Самассеку
16
Юнузович
12
Мвепу
17
Вольф
18
Минамино
9
Даббур
Остались в запасе
Селтик
Зальцбург
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Чикан Станкович
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
Остались в запасе
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Чикан Станкович
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Селтик - Зальцбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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