Хорхе Ларена - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Ларена
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|181
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Ларена
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|1:5
|Байер (Леверкузен)
|29.11.2018
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|1:2
|АЕК (Ларнака)
|08.11.2018
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|0:0
|АЕК (Ларнака)
|25.10.2018
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|25'
|20.09.2018
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)