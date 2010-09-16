Михай Рэдуц - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Михай
|Фамилия
|Рэдуц
|Команда
|Пандурий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 марта 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Вес
|65
|Имя
|Михай
|Фамилия
|Рэдуц
|Команда
|Пандурий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 марта 1990 (32 года)
|Рост
|173
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|65' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|04.11.2010
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|3:1
|Утрехт (Утрехт)
|21.10.2010
|66' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|1:1
|ФКСБ (Бухарест)
|30.09.2010
|75' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|3:3
|Наполи (Неаполь)
|16.09.2010
|1' -73'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:1
|ФКСБ (Бухарест)