Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михай Рэдуц - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Михай
    Фамилия Рэдуц
    Команда Пандурий
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 марта 1990 (32 года)
    Рост 173
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 65' -90' Наполи (Неаполь) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
    04.11.2010 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 3:1 Утрехт (Утрехт)
    21.10.2010 66' -90' Утрехт (Утрехт) 1:1 ФКСБ (Бухарест)
    30.09.2010 75' -90' ФКСБ (Бухарест) 3:3 Наполи (Неаполь)
    16.09.2010 1' -73' Ливерпуль (Ливерпуль) 4:1 ФКСБ (Бухарест)
    • Читайте нас: 
    11