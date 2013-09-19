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    Миккель Бекманн - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Миккель
    Фамилия Бекманн
    Команда Эльфсборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 октября 1983 (39 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эльфсборг 4 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2013 1' -62' Стандард (Льеж) 1:3 Эльфсборг (Бурос)
    52' 59'
    29.11.2013 Был в запасе Эльфсборг (Бурос) 0:1 Зальцбург (Зальцбург)
    07.11.2013 1' -90' Эсбьерг (Эсбьерг) 1:0 Эльфсборг (Бурос)
    30'
    03.10.2013 1' -76' Эльфсборг (Бурос) 1:1 Стандард (Льеж)
    19.09.2013 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 4:0 Эльфсборг (Бурос)
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