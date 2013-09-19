Миккель Бекманн - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Миккель
|Фамилия
|Бекманн
|Команда
|Эльфсборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Миккель
|Фамилия
|Бекманн
|Команда
|Эльфсборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эльфсборг
|4
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2013
|1' -62'
|Стандард (Льеж)
|1:3
|Эльфсборг (Бурос)
|52' 59'
|29.11.2013
|Был в запасе
|Эльфсборг (Бурос)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|07.11.2013
|1' -90'
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|1:0
|Эльфсборг (Бурос)
|30'
|03.10.2013
|1' -76'
|Эльфсборг (Бурос)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|19.09.2013
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Эльфсборг (Бурос)