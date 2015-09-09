Максим Федосеев - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Федосеев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Максим
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Федосеев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Динамо (Киров)
|36'
|26.10.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|20.10.2015
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Динамо (Киров)
|14.10.2015
|1' -75'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|08.10.2015
|1' -80'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|5:0
|Динамо (Киров)
|03.10.2015
|1' -67'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|3:2
|Динамо (Киров)
|27.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|19.09.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Динамо (Киров)
|15.09.2015
|1' -76'
|Динамо (Киров)
|0:3
|Челябинск (Челябинск)
|09.09.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:0
|Динамо (Киров)
|76'
|03.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|2:2
|Пари НН (Нижний Новгород)