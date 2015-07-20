Виталий Аралин - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Владимиович
|Фамилия
|Аралин
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Владимиович
|Фамилия
|Аралин
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2015
|61' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|14.10.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|0:0
|Волга (Ульяновск)
|08.10.2015
|66' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Волга (Ульяновск)
|03.10.2015
|75' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|3:0
|Волга (Ульяновск)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|21.09.2015
|81' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|15.09.2015
|84' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Волга (Ульяновск)
|09.09.2015
|90' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:0
|Динамо (Киров)
|20.07.2015
|46' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:0
|Волга (Ульяновск)