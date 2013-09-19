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    Стефан Ишизаки - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Стефан
    Фамилия Ишизаки
    Команда Эльфсборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 мая 1982 (40 лет)
    Рост 180
    Вес 76
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эльфсборг 5 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.11.2013 1' -90' Эльфсборг (Бурос) 0:1 Зальцбург (Зальцбург)
    81'
    07.11.2013 46' -90' Эсбьерг (Эсбьерг) 1:0 Эльфсборг (Бурос)
    24.10.2013 1' -90' Эльфсборг (Бурос) 1:2 Эсбьерг (Эсбьерг)
    03.10.2013 1' -90' Эльфсборг (Бурос) 1:1 Стандард (Льеж)
    23' 44'
    19.09.2013 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 4:0 Эльфсборг (Бурос)
    53'
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