Стефан Ишизаки - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Ишизаки
|Команда
|Эльфсборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Ишизаки
|Команда
|Эльфсборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эльфсборг
|5
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2013
|1' -90'
|Эльфсборг (Бурос)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|81'
|07.11.2013
|46' -90'
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|1:0
|Эльфсборг (Бурос)
|24.10.2013
|1' -90'
|Эльфсборг (Бурос)
|1:2
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|03.10.2013
|1' -90'
|Эльфсборг (Бурос)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|23' 44'
|19.09.2013
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Эльфсборг (Бурос)
|53'