Кристиан Портилья - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Портилья
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 августа 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Портилья
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 августа 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2010
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|07.11.2010
|90' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Спортинг (Хихон)
|31.10.2010
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|17.10.2010
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:0
|Севилья (Севилья)
|22.09.2010
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Спортинг (Хихон)
|30.08.2010
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:0
|Спортинг (Хихон)