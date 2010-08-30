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    Кристиан Портилья - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Портилья
    Команда Арис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 августа 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2010 Был в запасе Спортинг (Хихон) 0:1 Реал (Мадрид)
    07.11.2010 90' -90' Альмерия (Альмерия) 1:1 Спортинг (Хихон)
    31.10.2010 Был в запасе Спортинг (Хихон) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    17.10.2010 Был в запасе Спортинг (Хихон) 2:0 Севилья (Севилья)
    22.09.2010 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:0 Спортинг (Хихон)
    30.08.2010 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 4:0 Спортинг (Хихон)
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