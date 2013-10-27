|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2013
|73' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|01.12.2013
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|23.11.2013
|77' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|09.11.2013
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|4:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|02.11.2013
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|27.10.2013
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)