Энтони Аннан - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Аннан
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Аннан
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|5
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:1
|ХИК (Хельсинки)
|06.11.2014
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|2:1
|Торино (Турин)
|90'
|23.10.2014
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|43'
|02.10.2014
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|18.09.2014
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:0
|ХИК (Хельсинки)
|33'