Роман Василюк - статистика
#78 | Нападающий
|Имя
|Роман
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Василюк
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 ноября 1978 (44 года)
|Рост
|173
|Вес
|66
|Имя
|Роман
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Василюк
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 ноября 1978 (44 года)
|Рост
|173
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2012
|66' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|4:1
|БАТЭ (Борисов)
|74'
|20.11.2012
|84' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|02.10.2012
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|3:1
|Бавария (Мюнхен)
|28.08.2012
|Был в запасе
|Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|22.08.2012
|62' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:0
|Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)