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    Роман Василюк - статистика

    #78 | Нападающий
    Имя Роман
    Отчество Николаевич
    Фамилия Василюк
    Команда Неман
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 ноября 1978 (44 года)
    Рост 173
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    БАТЭ 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2012 66' -90' Бавария (Мюнхен) 4:1 БАТЭ (Борисов)
    74'
    20.11.2012 84' -90' БАТЭ (Борисов) 0:2 Лилль (Лилль)
    02.10.2012 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 3:1 Бавария (Мюнхен)
    28.08.2012 Был в запасе Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона) 1:1 БАТЭ (Борисов)
    22.08.2012 62' -90' БАТЭ (Борисов) 2:0 Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)
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