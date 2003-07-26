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    Давид Чаладзе - статистика

    Имя Давид
    Отчество Омарович
    Фамилия Чаладзе
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 января 1976 (47 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 20 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2003 1' -90' Рубин (Казань) 3:2 ЦСКА (Москва)
    05.10.2003 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Рубин (Казань)
    20.09.2003 1' -90' Уралан (Элиста) 1:1 Рубин (Казань)
    13.09.2003 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 Шинник (Ярославль)
    01.09.2003 1' -90' Торпедо (Москва) 4:2 Рубин (Казань)
    23.08.2003 1' -90' Спартак (Москва) 0:2 Рубин (Казань)
    16.08.2003 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 Ротор (Волгоград)
    09.08.2003 1' -90' Рубин (Казань) 2:1 Динамо (Москва)
    02.08.2003 1' -90' Рубин (Казань) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    26.07.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Рубин (Казань)
    19.07.2003 1' -90' Рубин (Казань) 0:0 Сатурн (Раменское)
    27.06.2003 1' -90' Рубин (Казань) 3:1 Локомотив (Москва)
    19.06.2003 1' -90' Рубин (Казань) 5:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    11.06.2003 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Рубин (Казань)
    31.05.2003 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 Спартак (Москва)
    24.05.2003 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:1 Рубин (Казань)
    04.05.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:2 Рубин (Казань)
    23.04.2003 1' -90' Рубин (Казань) 0:0 Уралан (Элиста)
    19.04.2003 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Рубин (Казань)
    22.03.2003 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 Торпедо-Металлург (Москва)
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