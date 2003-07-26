|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|20
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:2
|ЦСКА (Москва)
|05.10.2003
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Рубин (Казань)
|20.09.2003
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:1
|Рубин (Казань)
|13.09.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|01.09.2003
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|4:2
|Рубин (Казань)
|23.08.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:2
|Рубин (Казань)
|16.08.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|09.08.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Динамо (Москва)
|02.08.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|26.07.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Рубин (Казань)
|19.07.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|27.06.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:1
|Локомотив (Москва)
|19.06.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|5:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|11.06.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Рубин (Казань)
|31.05.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Спартак (Москва)
|24.05.2003
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:1
|Рубин (Казань)
|04.05.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:2
|Рубин (Казань)
|23.04.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Уралан (Элиста)
|19.04.2003
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Рубин (Казань)
|22.03.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Торпедо-Металлург (Москва)