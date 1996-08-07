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    Александр Цилюрик - статистика

    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Цилюрик
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 марта 1965 (58 лет)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 24 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    19.10.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    12.10.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:0 Торпедо-Лужники (Москва)
    02.10.1996 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    28.09.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    20.09.1996 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    24.08.1996 1' -90' Текстильщик (Камышин) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    21.08.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    17.08.1996 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    07.08.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    31.07.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    27.07.1996 1' -90' Балтика (Калининград) 5:0 Крылья Советов (Самара)
    10.07.1996 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    06.07.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    18.05.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:2 Динамо (Москва)
    15.05.1996 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    13.04.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    06.04.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 ЦСКА (Москва)
    30.03.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:1 Балтика (Калининград)
    23.03.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Локомотив (Москва)
    02.03.1996 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Крылья Советов (Самара)
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