|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|24
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.10.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|12.10.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Торпедо-Лужники (Москва)
|02.10.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|28.09.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|20.09.1996
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|24.08.1996
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|21.08.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|17.08.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|07.08.1996
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|31.07.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|27.07.1996
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|5:0
|Крылья Советов (Самара)
|10.07.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|06.07.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|18.05.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:2
|Динамо (Москва)
|15.05.1996
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|13.04.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|06.04.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|30.03.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Балтика (Калининград)
|23.03.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|02.03.1996
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)