Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 4
Команды
Ижевск
Вячеслав Фомин
Статистика
Вячеслав Фомин - статистика
Ижевск
7 марта 1969 (57)
#3 | Полузащитник
166 см | 58 кг
Россия
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Челябинск-2
1 : 2
13.09.2026
Ижевск
1' - 90'
48'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Оренбург-2
3 : 0
07.09.2026
Ижевск
49' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2026
Чемпионат России 1993
Чемпионат России. Первый этап 1992
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ижевск
9
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Челябинск-2
1 : 2
13.09.2026
Ижевск
1' - 90'
48'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Оренбург-2
3 : 0
07.09.2026
Ижевск
49' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Носта
1 : 1
26.07.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
4 : 0
09.07.2026
Динамо Брл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Рубин-2
2 : 2
24.05.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Ижевск
2 : 0
17.05.2026
Носта
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Динамо Брл
1 : 1
10.05.2026
Ижевск
1' - 90'
4'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
2 : 1
03.05.2026
Акрон-2
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Победа
3 : 2
29.04.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Ижевск
0 : 2
26.04.2026
Урал-2
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Ижевск
1 : 2
12.04.2026
Химик
Был в запасе
Главные новости
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
00:15
2
Примера. «Барселона» добыла волевую победу над «Севильей» благодаря хет-трику Рафиньи
Вчера, 23:58
Жена Батракова тремя словами отреагировала на разгромное поражение «Галатасарая»
Вчера, 23:49
1
Рафинья повторил достижение Месси и Роналду
Вчера, 23:32
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+