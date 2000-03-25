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    Геннадий Степушкин - статистика

    Имя Геннадий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Степушкин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июня 1964 (58 лет)
    Рост 179
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.03.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
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