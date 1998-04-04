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    Сергей Нечай - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Васильевич
    Фамилия Нечай
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 декабря 1968 (54 года)
    Рост 192
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.04.1998 1' -90' Уралан (Элиста) 1:3 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
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